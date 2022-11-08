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بوتين: لن أشارك في قمة العشرين في بالي

بوتين: لن أشارك في قمة العشرين في بالي
8 نوفمبر 2022 17:11

أفادت وسائل إعلام روسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر "قمة العشرين" في منتجع بالي بإندونيسيا.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، إن "بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين في بالي"، مضيفا أن "وزير الخارجية سيرغي لافروف سينوب عنه خلال أعمال القمة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قال أمس الأحد إنه سيتم الإعلان عن قرار بوتين بشأن المشاركة في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في الجزيرة الإندونيسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سنبلغكم جميعا عند اتخاذ القرار" بشأن الرحلة إلى قمة مجموعة العشرين، مضيفا "سنعلن خلال الأسبوع عن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشأن مشاركته أو عدمها في القمة".

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