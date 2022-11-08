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السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ

عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في قمة شرم الشيخ
8 نوفمبر 2022 14:04

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن "محيطنا" الإقليمي يعد ضمن أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة.

وقال السيسي، في كلمة اليوم خلال قمة رؤساء الدول لانطلاق شرق المتوسط ومبادرة الشرق الأوسط  لتغير المناخ ضمن فعاليات مؤتمر "كوب 27" بشرم الشيخ، إن المبادرات الطوعية، الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة، تغير المناخ أصبحت إحدى أهم آليات عمل المناخ العالمي.

وأضاف أن مصر حرصت على الانضمام إلى مبادرة "تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط"، منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 2019  إيمانًا منها بأهمية الدور، الذي يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به، في إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ، بين الدول أعضاء المبادرة بما يساهم في تعزيز عمل المناخ، وجهود التغلب على آثاره السلبية.

وأشار السيسي إلى أنه  خلال السنوات القليلة الماضية وقعت أحداثًا مناخية قاسية في المنطقة، من حرائق للغابات، إلى فيضانات وسيول، خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأعرب السيسي عن تطلعه في أن تسهم  المبادرة في تعزيز الجهود المشتركة، نحو مواجهة تغير المناخ في المنطقة ، والاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة للدول الأعضاء في المبادرة اتصالًا بجهودها لمواجهة تغير 
المنـاخ، على النطاقين الوطني والإقليمي.

ولفت السيسي إلى أن الأطراف غير الحكومية، يمكن لها أن تمارس أدوارًا مكملة وداعمة، انطلاقًا من مسـؤولياتها، وعملًا بمبادئ التعاون والمشاركة، مؤكدا أهمية العمل على تنفيذ تعهدات المناخ .

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن كافة الدول تعاني بالفعل من تداعيات تغير المناخ، مضيفا أن دولة قبرص ملتزمة بدعم العلاقات مع كافة الدول في مواجهة أزمة التغير المناخي.

وشدد أناستاسيادس على ضرورة بذل المزيد من الجهد المطلوب للحد من مخاطر اندلاع الحرائق في الغابات، وكذلك مواجهة أسباب الجفاف والفيضانات.

وكانت  أعمال مؤتمر  "كوب 27 "  انطلقت بمنتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، أول امس الأحد،  بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ. 

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