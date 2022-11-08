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سفينة إنقاذ مهاجرين ألمانية ترسو في صقلية

سفينة إنقاذ مهاجرين ألمانية ترسو في صقلية
8 نوفمبر 2022 13:23

رست سفينة "رايز أبوف" (Rise Above) الإنسانية التي أنقذت مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، في صقلية ليل الاثنين الثلاثاء، بعدما منحتها السلطات الإيطالية الضوء الأخضر، حسبما أعلنت منظمة "لايفلاين" (Lifeline) الألمانية غير الحكومية التي تستأجرها.

وكتبت المنظمة غير الحكومية على حسابها على "تويتر"، "يبدو أنّ الرحلة الطويلة للناجين الـ89 وأفراد الطاقم التسعة قد انتهت. دخلت رايز أبوف ميناء ريدجيو كالابريا. دعونا نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام وأن يتمكن الجميع على متنها من النزول".

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تم إجلاء أربعة مهاجرين لأسباب طبية الأحد من هذه السفينة الصغيرة مقارنة بالسفن الثلاث الأخرى التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة حالياً في البحر المتوسط، والتي تواجه رفض الحكومة الإيطالية الجديدة إنزال جميع ركابها.

بعد أسابيع في البحر، سُمح للسفينة "هيومانيتي وان" التابعة لمنظمة "اس او اس هيومانيتي" والتي ترفع العلم الألماني بالرسو في كاتانيا الأحد، لإنزال 144 شخصاً معظمهم من النساء والقاصرين. ومع ذلك، لا يزال على متن السفينة 35 مهاجراً بالغاً ذكورًا لا تريد إيطاليا استقبالهم.

 

المصدر: آ ف ب
سفينة إنقاذ
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