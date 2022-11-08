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الأميركيون يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية

الأميركيون يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية
8 نوفمبر 2022 13:25

توجه الناخبون الأمريكيون لمراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية، التي سوف يكون لها تأثير كبير على آخر عامين من فترة رئاسة الرئيس الأميركي جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومي إلى الدعم العسكري لأوكرانيا.

وسوف يحدد الناخبون الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم الأغلبية في كل من غرفتي الكونجرس- مجلس النواب ومجلس الشيوخ- بالاضافة إلى تحديد من سيتولى المسؤولية في عدد من الولايات ومناصب مهمة أخرى.

 ويشار إلى أن الحزب الذي يتولى السلطة يخسر تقليديا في الانتخابات النصفية.

وإذا خسر الديمقراطيون الأغلبية في الكونجرس، من المرجح أن يعرقل الجمهوريون أغلبية سياسات بايدن حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024.

 

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