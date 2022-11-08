الأربعاء 9 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
روسيا: لا شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا
سوريا: ترحيل عدد قياسي من الأجانب من مخيمات «الدواعش»
ماكرون: انتخابات رئاسة لبنان أولوية لانتظام عمل المؤسسات
هجوم إرهابي «حوثي» يستهدف المدنيين في مأرب
عاصفة استوائية تتجه نحو ساحل فلوريدا
الداخلية اللبنانية تعلن توقيف 8 خلايا إرهابية العام الحالي
فقدان 28 مهاجراً أفريقياً قبالة سواحل اليمن
أوكرانيا تريد توسيع «اتفاق الحبوب»
مسلحون يقتلون 11 مدنياً ويختطفون العشرات في نيجيريا
اعتداءات الميليشيات تجبر 55 ألف يمني على النزوح العام الجاري
إصابة 6 من جنود حفظ السلام الأمميين في مالي
«كتابك مرآتك» في معرض الشارقة للكتاب
«لحظات أبوظبي».. تعزز قيم التسامح والتعايش
«إحصاء الشارقة» ترفع شعار «أنت مهم»
10 نصائح تزيد فرص شفاء طفل التوحد
ابن صراي يرصد سيرة «أبو الريش» في الحياة والأدب
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بايدن للأميركيين: الانتخابات النصفية فرصتكم للدفاع عن الديموقراطية
الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث في تجمع انتخابي
8 نوفمبر 2022 09:11
حذّر الرئيس جو بايدن الأميركيين عشية انتخابات التجديد النصفي من أن الديموقراطية على المحك في انتخابات التجديد النصفي التي ستجري الثلاثاء و"هذه فرصتكم للدفاع عنها".
وقال بايدن أمام حشد من أنصار الحزب الديموقراطي في مهرجان انتخابي الاثنين، في بوي بولاية مريلاند "نستشعر في داخلنا أن ديموقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه اللحظة هي فرصتكم للدفاع عنها"، مضيفا "سنحقق ذلك".
أخبار ذات صلة
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
فتح مراكز التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس
المصدر: آ ف ب
الديموقراطيون
جو بايدن
بايدن
الكونجرس
الأكثر قراءة
دنيا
5 علامات على ارتفاع الكوليسترول
8 نوفمبر 2022
الإمارات
قانون العمالة المساعدة الجديد يدخل حيز التطبيق منتصف ديسمبر المقبل
6 نوفمبر 2022
الإمارات
الإمارات تلغي كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا»
6 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
عربي ودولي
الإمارات: ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني
اليوم 01:49
عربي ودولي
الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في ليبيا
اليوم 01:46
عربي ودولي
«ديالى» في مرمى إرهاب «داعش»
اليوم 01:43
عربي ودولي
انتخابات «الكونغرس».. بايدن يحذر من فوز الجمهوريين وترامب يتحدث عن «إعلان مهم»
اليوم 01:39
عربي ودولي
«كوب 27».. تعاون دولي للحفاظ على كوكب الأرض
اليوم 01:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©