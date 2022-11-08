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ترامب: سأصدر "إعلاناً هاماً جداً" في 15 نوفمبر

ترامب: سأصدر "إعلاناً هاماً جداً" في 15 نوفمبر
8 نوفمبر 2022 08:03

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن "إعلاناً هاماً جداً" سيصدر عنه الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة الى البيت الأبيض.

وتوجه ترامب الى جمهور حاشد في أوهايو قائلا "سوف أقوم بإعلان هام جدا الثلاثاء، في 15 نوفمبر في مارالاغو في بالم بيتش بفلوريدا".

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