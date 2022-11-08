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منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا يستأنف على سجنه مدى الحياة

نيوزيلندا توجه 50 اتهاماً لمنفذ هجوم المسجدين
8 نوفمبر 2022 08:17

قال متحدث قضائي اليوم الثلاثاء، إن شخصا قتل 51 مصلياً في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس 2019 قدم استئنافاً على حكم بسجنه مدى الحياة.
وكان ذلك أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا.

وقال كريس أبراهام المتحدث باسم محكمة الاستئناف لرويترز إنه لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف.

وحُكم على برينتون تارانت في عام 2020 بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط بتهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش، أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة في نيوزيلندا على شخص بالسجن مدى الحياة.

وفي نوفمبر 2021، قال توني إليس، محامي تارانت آنذاك، إن موكله يفكر في استئناف الحكم. وقال إليس في رد عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء لرويترز إنه لم يعد يمثل تارانت.
واقتحم تارانت، وهو مواطن أسترالي، المسجدين وأطلق النار عشوائيا من سلاح نصف آلي على أثناء أداء صلاة الجمعة وبث عمليات القتل على الهواء مباشرة باستخدام كاميرا مثبتة في رأسه.

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المصدر: وكالات
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