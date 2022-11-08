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إطلاق تحد عالمي للتعاون في الشحن الصديق للبيئة

المنطقة الخضراء خلال قمة المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات
8 نوفمبر 2022 07:14

أطلقت الولايات المتحدة والنرويج مبادرة عالمية جديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في قطاع الشحن.

وأطلق رئيس الوزراء النرويجي يوناس ستور والمبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري يوم الاثنين «تحدي الشحن الصديق للبيئة» خلال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27» في مصر.

وحفز الاثنان الحكومات والموانئ والشركات على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الشحن والتوافق مع هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 5ر1 درجة مئوية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان «انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الشحن كبيرة ومتزايدة وعلى مسار لا يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس. وبالمقارنة بالإنبعاثات الناتجة عن الدول، سيصنف القطاع ضمن أكبر 10 مسببين للانبعاثات على مستوى العالم».

وصدرت اعلانات عن 40 دولة وشركة بشأن التحدي، بما في ذلك ألمانيا، التي قالت إنها تعمل على سفن محايدة مناخيا وشحن خال من الانبعاثات.

وتعهدت بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة والنرويج وهولندا بإطلاق ربط بحري صديق للبيئة بين الدول.

وقال وزير الطاقة اليوناني كوستانتينوس سكريكاس إن بلاده ستخفض الانبعاثات في ستة موانئ رئيسية، و تزيل الكربون من أسطول العبارات الساحلية المحلية.

يذكر أن اليونان تسيطر على حوالي 20% من أساطيل الشحن في العالم.

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