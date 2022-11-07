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أوكرانيا تتلقى مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي

أوكرانيا تتسلم أنظمة دفاع جوي
8 نوفمبر 2022 01:39

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أوكرانيا تلقت المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من الغرب الاثنين.
وكتب ريزنيكوف "انظروا من هنا!" ونشر صورا لأنظمة الدفاع الجوي الأرضية "نسامس" و"أسبيد" المصنوعة في الولايات المتحدة وإيطاليا.
وتابع ريزنيكوف "سنواصل استخدامها لإسقاط أهداف".
وشكر الوزير الأوكراني النرويج وإسبانيا والولايات المتحدة على تسليمها هذه الأنظمة.
كانت أوكرانيا وجهت العديد من النداءات إلى دول حلف شمال الأطلسي لتزويده بأنظمة مضادة للطائرات.

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المصدر: رويترز
أوكرانيا
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أوليكسي ريزنيكوف
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