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البيت الأبيض يدلي بتصريحات بشأن دعم أوكرانيا

جنود من الجيش الأوكراني على متن دبابة
8 نوفمبر 2022 01:11

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الدعم الأميركي لأوكرانيا سيكون "ثابتا" حتى وإن فاز الجمهوريون الذي أعربوا عن هواجس حيال حجم الإنفاق، في الانتخابات النصفية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار "نحن واثقون من أن دعم الولايات المتحدة سيكون راسخا وثابتا"، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن "ملتزم العمل بطريقة تلقى تأييد الحزبين، كما كان يفعل، لدعم أوكرانيا".
وحذّر كيفن ماكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الذي سيتولى رئاسة المجلس إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات النصفية، مؤخرا من أن أوكرانيا لن تحظى بـ"صك على بياض" إذا فاز حزبها بغالبية المقاعد في الانتخابات المنتظرة.
وندد بعض الجمهوريين بمستوى الدعم الأميركي لأوكرانيا الذي يشمل مساعدات بقيمة 40 مليار دولار أميركي أقرت في مايو بينما طلب بايدن مبلغا إضافيا قدره 11,2 مليار دولار.

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المصدر: آ ف ب
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