الدول المتضررة من الجفاف تعمل لمواجهة مشاكل المياه

شرم الشيخ (الاتحاد)

أعلنت الدول المتضررة من الجفاف، بقيادة السنغال وإسبانيا، تحالفاً أمس، لمساعدة بعضها البعض في التغلب على ندرة المياه من خلال تقاسم التكنولوجيا والخبرة.

جاء الإعلان على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27».

وقالت أندريا ميزا، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «يخبرنا العلم أننا سنواجه المزيد من موجات الجفاف. نحتاج للاستعداد لموسم الجفاف المقبل».

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن معدل تكرار موجات الجفاف زاد بنسبة 29 بالمئة على مستوى العالم منذ عام 2000، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم تأثير انحسار الغابات وسوء إدارة الأراضي الذي يؤدي لجفاف مناطق كانت درجات حرارتها معتدلة في السابق.

وقالت ميزا، إنه لا توجد دولة محصنة من الجفاف، وإن الشعوب الأكثر تأثراً لا يمكنها في نهاية المطاف إنتاج الغذاء أو الكهرباء أو التجارة، حيث تجف الأنهار مما يعطل عمليات النقل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كاستيخون في بيان، إن التحالف سيسعى لتعبئة الموارد لمكافحة الجفاف حيثما وقع، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن حجم الأموال التي قد تتم إتاحتها لذلك.