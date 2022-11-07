«كوب 27».. خطوات عملية لمواجهة التغير المناخي

شعبان بلال (شرم الشيخ)

حذر المشاركون بأعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ على المستوى الرئاسي من خطورة التغيرات المناخية التي تهدد العالم أجمع، وسط دعوات للتحرك، واتخاذ خطوات عملية من أجل خفض حرارة كوكب الأرض.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فعاليات الشق الرئاسي من القمة التي تستمر يومين، وتتضمن كلمات ومناقشات بشأن قضايا أبرزها الانتقال العادل لتنفيذ الالتزامات المناخية والأمن الغذائي والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية. وأُقيم حفل الافتتاح في «المنطقة الزرقاء» بشرم الشيخ، حيث عقدت أمس، ثلاث موائد مستديرة رفيعة المستوى، ومن المقرر أن تعقد، اليوم الثلاثاء، ثلاث جلسات أخرى قبيل اختتام قمة الزعماء مساء اليوم، لتنطلق فعاليات الأيام الموضوعية لـ«كوب 27» اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأكد الرئيس المصري أن العالم في حاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية وآثارها وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية، مشدداً على أن تغير المناخ هو إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحاً.

وقال: إن مصر مهتمة بالعمل مع الدول كافة من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك في شتى المجالات، مضيفاً أن «أنظار وعقول العالم تتابع وقائع مؤتمر المناخ وما سيسفر عنه من نتائج».

وأوضح أن «ما يحتاج إليه العالم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة والوصول إلى ما تم التوافق عليه كأهداف في اتفاق باريس لتغير المناخ يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات».

وبين أنه «من هذا المنطلق حرصنا على تسمية هذه القمة (قمة التنفيذ)، وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كافة جهودنا ومساعينا».

وقال السيسي، إنه «على الرغم من كافة التحديات التي واجهناها الفترة الماضية، إلا أن هناك شواهد وعوامل تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة».

وأضاف أن «مصر وضعت نصب أعينها أهدافاً طموحة عبرت عنها من خلال استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ»، مبيناً أنها تعمل بدأب للإسراع من وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف.

ودعا إلى وجوب أن تشعر جميع الأطراف من الدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية أن أولوياتها يتم التجاوب معها، موضحاً أن «ذلك لن يتأتى من دون قيام الدول المتقدمة بخطوات جادة إضافية للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في تمويل المناخ».

وقال الرئيس السيسي: «وجودكم هنا رسالة تأكيد على الاهتمام الذي تولونه لعمل المناخ العالمي والذي أرجو أن ينعكس في اتساق مواقف دولكم مع عنوان قمتنا وهو التنفيذ»، داعياً إلى أن تكون رسائل المشاركين إلى العالم «واضحة» تتضمن خطوات محددة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات. واقترح الإعلان عن المزيد من المساهمات المحددة وطنياً ورفع طموح الاستراتيجيات لخفض الانبعاثات وإطلاق مبادرات طموحة وفعالة تجمع جميع الفاعلين حول أهداف واضحة في التكيف والتمويل ومتابعة تنفيذ ما تم إطلاقه من مبادرات في السابق.

وقال إن «الوقت يداهمنا ونهاية هذا العقد الحاسم باتت على بعد سنوات قليلة، وعلينا أن نستغلها لنحسم خلالها هذه المعركة على النحو الذي نريده ونرتضيه». وأضاف أنه «حان وقت العمل والتنفيذ لا مجال للتراجع أو التذرع بأي تحديات لتبرير ذلك، حيث إن فوات الفرصة هو إضاعة لإرث أجيال المستقبل من أبنائنا وأحفادنا»، مؤكداً ثقته في حكمة قادة العالم وإدراكهم لهذه اللحظة المصيرية من عمر كوكب الأرض.

وقال: «أعلم أننا جميعاً أهل للمسؤولية الملقاة على عاتقنا لنمضي الآن معاً نحو التنفيذ ولا شيء غير ذلك»، معرباً عن تمنياته بدورة موفقة وناجحة من مؤتمر المناخ.

وسبق الاجتماع استقبال السيسي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عدداً كبيراً من القادة أبرزهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون والبلغاري رومين راديف والفنزويلي نيكولاس مادورو وملك الأردن عبد الله الثاني وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل السيسي وجوتيريش أيضاً الرئيس الرواندي بول كاجامي والجنوب أفريقي سيريل رامافوزا والتنزانية سامية صولحو حسن، بجانب رئيس زيمبابوي إيمرسون ماننجاجوا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان.

كما استقبلا كلاً من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيطالية جيورجيا ميلوني والهولندي مارك روته والإسباني بيدرو سانشيز.

وفي السياق، قال ملك الأردن عبد الله الثاني، إن «مخاطر التغير المناخي القاتلة ما زالت بازدياد مضطرد، وتدفع ثمنه جميع الدول، وخاصة الدول النامية».

وأضاف ملك الأردن في كلمة أمام المؤتمر: «أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ مهمة ملحة، وهي إطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع التغير المناخي على مستوى جديد، لتكون قادرة على إحداث التغيير الملموس وتحقيق النتائج بسرعة وفاعلية كبيرتين».

وتابع: «هذا هو التزام الأردن، فالتغير المناخي ليس جديداً علينا، ونحن نواجه التهديدات المناخية ذاتها التي تواجه منطقتنا بأكملها».

وأردف بالقول: «تقر الأمم المتحدة بأن اللاجئين حول العالم والدول المستضيفة الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي، ولمعالجة هذه الأزمة تقدم الأردن بمبادرة تحت مسمى مترابطة المناخ - اللاجئين، بهدف إعطاء أولوية الدعم للدول المستضيفة التي تتحمل عبء التغير المناخي، لذا ندعوكم للانضمام إلينا في المصادقة على هذه المبادرة». كما قال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أمس، إن بلاده ضمن أكثر الدول تضرراً من ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أن التصحر يهدد 40% من مساحة العراق.

وأضاف رشيد خلال مؤتمر المناخ أن «التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق هو ملف المياه»، لافتاً إلى أن بلاده تعاني شح المياه، وأن مؤتمر المناخ يشكل علامة مهمة. وأوضح رشيد أن الأزمات في العراق تضاعفت جرّاء ضعف هطول الأمطار، مؤكداً أن الجفاف المتزايد في العراق يشكل تحدياً خطيراً.

وفي سياق متصل، أطلقت أكثر من 25 دولة أمس، على هامش مؤتمر المناخ، مجموعة لمساءلة بعضها بعضاً بشأن التعهد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، معلنة عن ضخ مليارات الدولارات لتمويل جهودها في هذا الصدد.

ويأتي أول اجتماع لشراكة قادة الغابات والمناخ، برئاسة غانا والولايات المتحدة، بعد عام من تعهد أكثر من 140 قائداً في مؤتمر «كوب26» في بريطانيا بإنهاء إزالة الغابات بحلول نهاية العقد.