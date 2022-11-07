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بايدن يهنئ نتنياهو بعد فوزه بالانتخابات الإسرائيلية

كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض
8 نوفمبر 2022 00:57

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات خلال مكالمة هاتفية.

وقالت كارين جان-بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن بايدن "أعاد التأكيد على قوة الشراكة الثنائية، وأكد دعمه الثابت للأمن الإسرائيلي".

وأضافت "سنواصل مراقبة عملية تشكيل الحكومة عن كثب".

وأكد نتنياهو على موقع «تويتر» الاتصال الهاتفي مع بايدن.

وأكدت الانتخابات الإسرائيلية الخامسة في أقل من أربع سنوات عودة نتنياهو.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، على "القيم المشتركة" للدولتين.

ولا يزال نتنياهو ينتظر تكليفه رسمياً من قبل الرئيس الإسرائيلي بتشكيل حكومة، وهي عملية قد تستغرق أسابيع.

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المصدر: رويترز
كارين جان-بيير
جو بايدن
بنيامين نتنياهو
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