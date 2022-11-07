المفوضية الأوروبية: قمة المناخ بشرم الشيخ «تنفيذية لمتابعة الوعود»

شرم الشيخ (الاتحاد)

قالت المفوضية الأوروبية، إن تغير المناخ «أكبر تحد» يواجه العالم، مضيفة أن قمة المناخ التي تعقد في مدينة شرم الشيخ «تنفيذية لمتابعة الوعود».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة عبر «تويتر»، إن «العالم يواجه العديد من التحديات، لكن تغير المناخ أكبرها».

وأضافت أن «قمة المناخ ستكون قمة تنفيذية لمتابعة الوعود، نحن بحاجة لفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الهدف الرامي لحصر الاحترار العالمي في نطاق 1.5 درجة مئوية»، وأكدت أن أوروبا تسير على المسار الصحيح في هذا الإطار. وتشارك فون دير لاين بقمة المناخ في مصر، حيث نشرت عبر تويتر صورة تجمعها مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قالت إنه أول اجتماع لها معه على هامش مؤتمر المناخ «كوب 27».