الولايات المتحدة تتعهد بزيادة تمويل صندوق المناخ إلى 11 مليار دولار

شرم الشيخ (الاتحاد)

تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمضاعفة تمويل صندوق المناخ إلى 11 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب حديث ساميويل وربيرج المتحدث الإقليمي للخارجية الأميركية لوكالة الأنباء المصرية، قبيل أيام من وصول الرئيس الأميركي في 11 نوفمبر الجاري للمشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وقال وربيرج: «نتطلع إلى نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وبايدن حريص على المشاركة في القمة».

وأشار إلى أن «الإدارة الأميركية لديها اهتمام بملف تغير المناخ لما له من انعكاسات كبيرة ليس فقط على الداخل الأميركي، ولكن على العالم أجمع».

ولفت إلى «تعهد الرئيس بايدن بمضاعفة تمويل صندوق المناخ 4 مرات من الحد الأقصى الذي بلغته إدارة باراك أوباما وتقديم 11 مليار دولار من التمويل سنوياً بحلول 2024».

وأوضح أن هذا التمويل سيكون مقدماً لـ«دعم جهود الدول الرامية لإزالة الكربون من اقتصاداتها، وتعزيز ممارسات استخدام الأراضي الصديقة للمناخ وتعزيز التكيف والمرونة».

وقال: «سيحقق طلب الرئيس الخاص بالموازنة للعام المالي 2023 هذا الهدف بفعالية قبل عام من الموعد المحدد».

وفي 15 نوفمبر 2014، تعهدت إدارة أوباما بتقديم 3 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، إلا أن مساهمتها اقتصرت على مليار دولار فقط قبل نهاية رئاسة أوباما، وفق تقارير صحفية.