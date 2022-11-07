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مالاوي تتلقى لقاح الكوليرا مع تفشي الوباء
طفلة تتلقى جرعة من لقاح ضد الكوليرا
8 نوفمبر 2022 00:45
قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الاثنين، إن مالاوي تلقت 2.9 مليون جرعة من اللقاح الفموي المضاد للكوليرا، بينما يتفشى المرض في أنحاء البلاد.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة في مالاوي أن إرسال اللقاح لها يأتي بعد أن ارتفعت حصيلة الوفيات جراء تفشي الوباء الذي بدأ في مارس إلى 207 حالات وفاة.
وسهلت منظمة الصحة العالمية مشتريات لقاح الكوليرا الفموي بتمويل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي). ودعمت يونيسف توصيل الجرعات من مخزون الطوارئ العالمي.
ونُقل عن وزيرة الصحة خومبيزى تشيبوندا قولها، في بيان لمنظمة الصحة العالمية و«يونيسف»، إن حملة التلقيح ستنفذ خلال الأسابيع المقبلة، ولم يتحدد موعد لبدء الحملة.
وقالت تشيبوندا "ستستهدف الحملة 2.9 مليون في مالاوي من البالغين والأطفال فوق عام واحد من العمر الذين يعيشون في الأحياء المتأثرة بشدة بالكوليرا".
وتلقى أكثر من 1.5 مليون شخص جرعات اللقاح في حملة سابقة للتلقيح ضد الكوليرا في مايو الماضي.
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المصدر: رويترز
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