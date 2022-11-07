«كوب 27».. الاحتياجات البشرية محور «العمل المناخي العالمي»

طه حسيب (أبوظبي)

كلمة أنتوني غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة في القمة الرئاسية ل«كوب27» اكتنزت بمضامين مهمة، حيث أشار إلى أنه في غضون أيام فقط، سيتخطى سكان كوكبنا حدا جديدا، سيولد العضو رقم 8 مليارات. وتضع نقطة التحول هذه في الاعتبار ما يدور حوله مؤتمر المناخ هذا. بماذا سنجيب عندما يسأل مواليد اليوم: ماذا فعلتم لعالمنا - وكوكبنا - عندما واتتكم الفرصة؟

غوتيريش يرى أن كوب27 تذكير بأن الإجابة في أيدينا. والوقت يداهمنا. إننا نخوض معركة حياتنا، ونخسر. فانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تزايد مستمر. ودرجات الحرارة العالمية آخذة في الارتفاع. وكوكبنا يقترب بسرعة من نقاط التحول التي ستجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها. نحن نمضي بسرعة في طريقنا إلى جحيم المناخ.

وأضاف: إن الحرب في أوكرانيا، والصراع في منطقة «الساحل»، والعنف والاضطراب في العديد من الأماكن الأخرى هي أزمات مروعة يعاني منها عالم اليوم. لكن تغير المناخ يحدث وفقا لجدول زمني مختلف وحجم مختلف. إنها القضية الحاسمة والتحدي الرئيسي لعصرنا. لذا، فمن غير المقبول ألا نجعله على رأس أولوياتنا، هذا أمر فظيع ومدمر.

صراعات مرتبطة بالفوضى المناخية

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن العديد من صراعات اليوم ترتبط بفوضى مناخية متزايدة. فقد كشفت الحرب في أوكرانيا عن المخاطر العميقة لإصرارنا على استخدام الوقود الأحفوري، ولديه قناعة بأنه لا يمكن أن تكون أزمات اليوم الملحة ذريعة للتراجع أو التظاهر بالحرص على البيئة، وإذا كانت تمثل أي شيء، فهي سبب لمزيد من الإلحاح والعمل الأقوى والمساءلة الفعالة.

وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى أن النشاط البشري هو سبب مشكلة المناخ. لذا، يجب أن يكون العمل البشري هو الحل. العمل على استعادة الطموح. والعمل على إعادة بناء الثقة - خاصة بين الشمال والجنوب. والعلم واضح: أي أمل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة يعني تحقيق صافي انبعاثات صفرية عالمية بحلول عام 2050. لكن هدف 1.5 درجة ينهار – والوقت يداهمنا. نحن نقترب بشكل خطير من نقطة اللاعودة.

لتجنب هذا المصير الرهيب، يقول غوتيريش: «يجب على جميع دول مجموعة العشرين تسريع انتقالها الآن - في هذا العقد. يجب على البلدان المتقدمة أن تأخذ بزمام المبادرة. لكن الاقتصادات الناشئة ضرورية أيضا لثني منحنى الانبعاثات العالمية».

ميثاق للتضامن المناخي

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أنه دعا في العام الماضي خلال قمة جلاسكو إلى إقامة تحالفات لدعم الاقتصادات الناشئة عالية الانبعاثات من أجل تسريع الانتقال من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة. ونحن نحقق تقدماً في شراكات انتقال الطاقة العادلة - ولكن هناك حاجة إلى المزيد.

لهذا السبب، دعا غوتيريش في بداية «كوب27»، إلى التوصل إلى ميثاق تاريخي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة - ميثاق للتضامن المناخي. ويصف ميثاق بأنه تبذل فيه جميع البلدان جهداً إضافياً لتقليل الانبعاثات خلال هذا العقد بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة. ميثاق تقدم بموجبه البلدان الأكثر ثراء والمؤسسات المالية الدولية المساعدة المالية والتقنية لمساعدة الاقتصادات الناشئة على تسريع تحولها إلى الطاقة المتجددة. ميثاق لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وبناء محطات الفحم - والتخلص التدريجي من الفحم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2030 وفي كل مكان آخر بحلول عام 2040. ميثاق يوفر طاقة مستدامة عالمية وبأسعار معقولة للجميع. ميثاق تتحد فيه الاقتصادات المتقدمة والناشئة حول استراتيجية مشتركة وتحشد القدرات والموارد من أجل صالح البشرية.

وعود مالية

أكد أمين عام الأمم المتحدة أننا بحاجة ماسة إلى إحراز تقدم في التكيف - لبناء المرونة في مواجهة الاضطرابات المناخية القادمة. اليوم، يعيش حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار شخص في بلدان شديدة التأثر بتأثيرات المناخ. في جلاسكو، وعدت الدول المتقدمة بمضاعفة دعم التكيف إلى 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025. وأضاف: نحن بحاجة إلى خارطة طريق حول كيفية تنفيذ ذلك، مشيراً إلى أن علينا إدراك أن هذه ليست سوى خطوة أولى. ومن المقرر أن تنمو احتياجات التكيف إلى أكثر من 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. ويجب أن يتم تخصيص نصف التمويل المتعلق بالمناخ للتكيف.

ودعا غوتيريش المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تغيير نموذج أعمالها والاضطلاع بدورها لتوسيع نطاق تمويل التكيف وتعبئة التمويل الخاص بشكل أفضل للاستثمار بشكل مكثف في العمل المناخي. وأضاف أنه يتعين على البلدان والمجتمعات أيضا أن تكون قادرة على الوصول إلى هذا - مع تدفق التمويل إلى الأولويات المحددة من خلال جهود مثل آلية تسريع التكيف.

العدالة المناخية

وقال أنتوني غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، علينا أن نعترف بحقيقة قاسية: لا يمكن التكيف مع العدد المتزايد من الأحداث الكارثية التي تسبب معاناة هائلة في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الآثار المميتة لتغير المناخ موجودة هنا والآن، ولم يعد من الممكن إخفاء الخسائر والأضرار، وهذا واجب أخلاقي، ومسألة أساسية تتعلق بالتضامن الدولي - والعدالة المناخية. أولئك الذين ساهموا بشكل أقل في أزمة المناخ يحصدون الزوبعة التي زرعها الآخرون.

وأضاف غوتيريش: «يصاب الكثيرون بالصدمة بسبب التأثيرات التي لم يكن لديهم تحذير أو وسيلة استعداد لها. وهذا هو سبب دعوتي إلى تغطية أنظمة الإنذار المبكر الشاملة في غضون خمس سنوات. ولهذا السبب أطالب جميع الحكومات بفرض ضرائب على الأرباح المفاجئة لشركات الوقود الأحفوري».

وقال غوتيريش: دعونا نعيد توجيه الأموال إلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وإلى البلدان التي تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ.

وفيما يتعلق بمعالجة الخسائر والأضرار، يرى غوتيريش أنه يجب أن يتفق مؤتمر الأطراف «كوب27» على خارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا تعكس حجم التحدي وإلحاحه. ويجب أن تؤدي خارطة الطريق هذه إلى ترتيبات مؤسسية فعالة للتمويل. يعد الحصول على نتائج ملموسة بشأن الخسائر والأضرار بمثابة اختبار أساسي لالتزام الحكومات بنجاح COP27.

حان الوقت للتضامن الدولي

يرى أمين عام الأمم المتحدة أن الخبر السار هو أننا نعرف ما يجب القيام به ولدينا الأدوات المالية والتكنولوجية لإنجاز المهمة. لقد حان الوقت لكي تجتمع الدول من أجل التنفيذ، مؤكداً أنه قد حان الوقت للتضامن الدولي في جميع المجالات، التضامن الذي يحترم جميع حقوق الإنسان ويضمن مساحة آمنة للمدافعين عن البيئة وجميع الجهات الفاعلة في المجتمع للمساهمة في استجابتنا المناخية.

واختتم غوتيريش كلمته قائلاً: دعونا ألا ننسى أن الحرب على الطبيعة هي بحد ذاتها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. نحن بحاجة إلى تكاتف كل الأيدي من أجل عمل مناخي أسرع وأكثر جرأة. لا تزال الفرصة متاحة، ولا يزال هناك بصيص من الأمل. وحسب أمين عام الأمم المتحدة: سننتصر في معركة المناخ العالمية أو نخسرها في هذا العقد الحاسم – في عهدنا، وهناك شيء واحد مؤكد: أولئك الذين يستسلمون سيخسرون بالتأكيد. لذلك دعونا نقاتل معا - ودعونا نحقق الفوز، من أجل 8 مليارات فرد من عائلتنا البشرية - وللأجيال القادمة.