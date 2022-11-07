العراق.. السوداني يدعو لإبعاد الأجهزة الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي

هدى جاسم (بغداد)

دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، إلى إعادة الانتشار الأمني للقوات العراقية في المدن وسيادة القانون، وفرض هيبة الدولة، مؤكداً ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي.

وقال السوداني، خلال اجتماعه مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني: إن «المنهاج الحكومي مكرس لمعالجة مطالب العراقيين»، مشدداً على وجوب إعادة المبالغ المسروقة؛ لأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم تتم استعادة هذه الأموال وحمايتها.

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع.

أمنياً، أعلنت قوات الأمن العراقية، أمس، انطلاق عملية واسعة من 5 محاور في محافظة نينوى شمالي بغداد لملاحقة فلول «داعش» الإرهابي.

وقالت قوات الأمن في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»: إن «قوة مشتركة من الجيش والشرطة النهرية والأمن الوطني وقيادة عمليات نينوى شرعت بعملية أمنية واسعة من 5 محاور لتعقب فلول المجاميع الإرهابية في عموم محافظة نينوى». وأضافت أن «القوة المنفذة للعملية استطاعت تدمير 4 أنفاق في الساعات الأولى من انطلاق العملية». وفي ديالى، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، أن قوَّةً أمنيَّةً دمَّرت ثلاثةَ أوكار لتنظيم «داعش». وقالت الخلية في منشور عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: إنَّ «قوة مشتركة من اللواءين الثاني والثالث فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، نفَّذت عملية تفتيش واسعة في بساتين منطقة العواشك بمحافظة ديالى. وأضافت أن «العملية أسفرت عن تدمير ثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية الإجرامية».