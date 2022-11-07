الراعي: لبنان في أخطر مرحلة من تاريخه

بيروت (الاتحاد)

أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أمس، أن لبنان في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، مطالباً اللبنانيين بالحوار الصريح لبناء مجتمعهم.

وقال الراعي، في كلمة خلال افتتاح مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أعمال دورته الخامسة والخمسين أمس: إنه «بالحوار الصريح وصفاء العيش المشترك يتمكن اللبنانيون من بناء مجتمعهم».

وأضاف: «إذا ألقينا نظرة على واقعنا في لبنان، نجد بكل أسف أن الذين صنعوا الحرب ما زالوا هم إياهم يحكمون بلادنا، الأمر الذي يشل الدولة بسبب نار الخلافات المشتعلة تحت الرماد، ويشكك الرأي العام الخارجي، ذلك أن من يصنع الحرب لا يستطيع أن يصنع السلام».