الأمم المتحدة: 15.8 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات

الخرطوم (الاتحاد)

قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان «أوتشا» أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في البلاد بـ15.8 مليون فرد، يقطن نصفهم بالمناطق غير المتضررة من النزاعات. وقال مكتب أوتشا، في تقرير نشر أمس: إن «الشركاء في المجال الإنساني يقدرون أن حوالي 15.8 مليون شخص سيحتاجون لمساعدات إنسانية في 2023، بزيادة 1.5 مليون فرد مقارنة بـ2022».وأشار إلى أن 11 مليون شخص من جملة المحتاجين صُنِّفوا بأنهم في حاجة ماسة إلى مساعدة طارئة لتلبية الاحتياجات التي تهدد الحياة والمتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية الحرجة، بزيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وأن 50% من المحتاجين يتركزون في المناطق المتضررة من النزاع، والنصف المتبقي في الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية من البلاد. وحذر المكتب الأممي من مخاطر تتهدد العام 2023، متمثلة في الصراع، والكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية، وتفشي الأمراض، فضلاً عن التدهور الاقتصادي.