الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة: 15.8 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات

الأمم المتحدة: 15.8 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات
8 نوفمبر 2022 01:19

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: أفكار نوعية مبتكرة لرفد جهود العمل البيئي الجماعي
الإمارات تترأس اجتماعات لجنتي استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية

قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان «أوتشا» أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في البلاد بـ15.8 مليون فرد، يقطن نصفهم بالمناطق غير المتضررة من النزاعات. وقال مكتب أوتشا، في تقرير نشر أمس: إن «الشركاء في المجال الإنساني يقدرون أن حوالي 15.8 مليون شخص سيحتاجون لمساعدات إنسانية في 2023، بزيادة 1.5 مليون فرد مقارنة بـ2022».وأشار إلى أن 11 مليون شخص من جملة المحتاجين صُنِّفوا بأنهم في حاجة ماسة إلى مساعدة طارئة لتلبية الاحتياجات التي تهدد الحياة والمتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية الحرجة، بزيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، وأن 50% من المحتاجين يتركزون في المناطق المتضررة من النزاع، والنصف المتبقي في الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية من البلاد. وحذر المكتب الأممي من مخاطر تتهدد العام 2023، متمثلة في الصراع، والكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية، وتفشي الأمراض، فضلاً عن التدهور الاقتصادي.

الأمم المتحدة
السودان
أوتشا
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في قمة شرم الشيخ
عربي ودولي
السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ
اليوم 14:04
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
عربي ودولي
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
اليوم 14:00
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
الرياضي
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
اليوم 14:00
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
دنيا
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
اليوم 13:38
منصور بن زايد
الإمارات
برعاية منصور بن زايد..الكونجرس العالمي للإعلام ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة دولية واسعة
اليوم 13:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©