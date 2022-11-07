مباحثات «ليبية – إيطالية» حول سبل مكافحة الاتجار بالبشر

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال اتصال هاتفي، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، الالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أهمية العمل لمكافحة نشاط الاتجار بالبشر في منطقة المتوسط وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، بحسب ما نشره الوزير الإيطالي عبر حسابه على «تويتر». وأشارت وزارة الخارجية الليبية إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أكد دعم ومساندة بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية القائمة حالياً في الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، مشيراً إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى ملف حرس الحدود ومجابهة الهجرة غير الشرعية، وعودة الشركات الإيطالية لاستكمال إنشاء المشاريع العالقة ومنها مطار طرابلس الدولي.

في السياق، عرض رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، على رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة خلال زيارته إلى مقر رئاسة الأركان في العاصمة طرابلس، أمس، 3 ملفات متعلقة بالوحدات العسكرية. وأوضحت رئاسة الأركان العامة أن الحداد أطلع الدبيبة خلال الاجتماع على خطة عمل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، المتضمنة برامج التدريب ورفع الكفاءة القتالية لبعض الوحدات العسكرية، وإعادة تنظيم وهيكلة عدد من الوحدات العسكرية الليبية.

في طرابلس، أكد المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اللواء مسعود أرحومة، أن القضاء الوطني هو من له الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين، وذلك خلال لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، في بيان، إن زيارة خان تأتي في إطار المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيداً لمبدأ التكامل بين القضاءين الوطني والدولي ومنع الإفلات من العقاب.

من جانبه، أكد خان الحرص على تعزيز التعاون وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية وتطوير نطاق التعاون وآلياته.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أمس، أن كافة محاولات تيار «الإسلام السياسي» التي تستهدف القائد العام للجيش الليبي المعين من البرلمان المشير خليفة حفتر قد باءت بالفشل.