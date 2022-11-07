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محمد بن سلمان يبعث برقية شكر للسيسي

محمد بن سلمان
7 نوفمبر 2022 23:05

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، برقية شكر، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته شرم الشيخ بعد المشاركة في النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير محمد بن سلمان أعرب في البرقية عن شكره للسيسي لاستضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية.

يشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقدم "خريطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي؛ مما يضمن تنسيق الجهود، واتباع نهج موحد لمواجهة تَبِعات تغير المناخ على دول المنطقة.

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المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
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