بايدن وترامب يحشدان الدعم عشية الانتخابات النصفية الحاسمة
أرشيفية
7 نوفمبر 2022 22:23
يدخل سباق انتخابات التجديد النصفي، مرحلته الأخيرة مع انتهاء الحملات الاثنين، عشية استحقاق يمكن أن يُغرق العهد الرئاسي لجو بايدن، وأن يُضعف الدعم الغربي لأوكرانيا، وحتى أن يفتح المجال أمام احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى السلطة.
وأدلى نحو 40 مليون أميركي بشكل مبكر بأصواتهم، علماً بأن مراكز الاقتراع تفتح الثلاثاء.
وفي خطوة لافتة، دعا المالك الجديد لـ «تويتر» الملياردير إيلون ماسك الاثنين الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشّحين الجمهوريين.
وقال ماسك الذي يحظى بـ114 مليون متابع على تويتر في تغريدة «يحد تشارك السلطة من أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي».
في الأثناء، أقر رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين الاثنين بأن روسيا تسعى للتأثير على النتائج.
وقال بريغوجين «لقد تدخلنا، نقوم بذلك وسنواصل القيام بذلك. بحذر ودقة، بطريقة موضعية، بطريقة خاصة بنا».
ويخضع بريغوجين لعقوبات أميركية وأوروبية وهو متهم منذ سنوات عدة بالتدخل في الانتخابات الأميركية، لاسيما الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي أوصلت ترامب إلى السلطة.
وفي آخر تصريحات له، حذّر بايدن من أن الديمقراطية الأميركية على المحك، ومن المقرر أن يختتم الرئيس الديمقراطي حملاته لدعم مرشّحي الحزب خلال تجمّع الاثنين قرب بالتيمور.
في المقابل، يشارك الملياردير الجمهوري في اجتماع الاثنين في أوهايو، وهي ولاية صناعية.
وتظهر استطلاعات الرأي أنّ الجمهوريين يتّجهون لحصد الغالبية في مجلس النواب، مع تطلّع الحزب الذي يميل بشكل متزايد نحو اليمين المتطرف إلى عرقلة مشاريع بايدن بتحقيقات مكثّفة ومعارضة لمشاريعه الإنفاقية.
ولم يستبعد الجمهوري كيفن مكارثي الذي من المرجّح أن يتولى رئاسة مجلس النواب، إطلاق إجراءات لعزل بايدن.