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عربي ودولي

الشرطة العراقية: مقتل مواطن أميركي في بغداد

من بغداد
7 نوفمبر 2022 21:58

 قالت مصادر في الشرطة العراقية إن مواطناً أميركياً لقي حتفه اليوم الاثنين في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لاختطافه.
وأضافت المصادر أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية وأشار تقرير مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة.
وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرساً للغة الإنجليزية.
وأضاف مصدر آخر من الشرطة أن رجالا مسلحين في مركبة فتحوا النيران على سيارة رياضية كان يستقلها الضحية وأردوه قتيلا.
وقال رائد بالشرطة العراقية "وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأميركي". 

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المصدر: وكالات
الشرطة العراقية
أميركا
بغداد
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