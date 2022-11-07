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«ناسا» تكشف سبب تأخر مركبة الشحن «سيجناس» إلى الفضاء

أرشيفية
7 نوفمبر 2022 21:30

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الاثنين، أن مركبة شحن غير مأهولة من طراز «سيجناس» أقلعت إلى محطة الفضاء الدولية بعد يوم واحد مما كان مخططاً له. وتحمل مركبة الشحن نحو 3700 كيلوجرام من المواد الغذائية لطاقم محطة الفضاء الدولية والمواد اللازمة للتجارب العلمية.

ومن المتوقع أن تصل مركبة الشحن إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء المقبل. وكان من المقرر أن تنطلق مركبة الشحن إلى الفضاء أمس الأحد، ولكن تم تأجيلها بعد أن انطلق إنذار للحريق بشكل غير متوقع في مركز نورثروب جرومان للتحكم في فرجينيا.

يشار إلى أن هذه هي رحلة الإمداد رقم 18 لمركبة الشحن إلى محطة الفضاء الدولية.

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المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
ناسا
وكالة الفضاء الأميركية
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