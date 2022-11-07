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بريطانيا تتعهد بمليارات الدولارات لمكافحة تغير المناخ

سوناك متحدثا أمام مؤتمر كوب 27
7 نوفمبر 2022 21:15

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، إن بريطانيا ما زالت ملتزمة بدفع 11.6 مليار جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار أميركي) لتمويل جهود التصدي لتغير المناخ.
وأكد سوناك، أثناء حضوره قمة الأمم المتحدة المعنية بالمناخ السابعة والعشرين (كوب27) في مصر، "ما زلنا ملتزمين بدفع 11.6 مليار (جنيه استرليني) أعلَنا عنها العام الماضي لتمويل المناخ الدولي".
وأضاف رئيس الوزراء أن الخطة كانت تستهدف القيام بذلك على مدى خمس سنوات، وأن "السرعة المحددة لذلك تعتمد دائما على أن تكون المشاريع جاهزة في الوقت المناسب".
كانت أعمال مؤتمر «كوب 27» انطلقت في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، أمس الأحد، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

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المصدر: رويترز
ريشي سوناك
بريطانيا
تغير المناخ
التغير المناخي
تمويل
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