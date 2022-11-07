3 مليارات دولار لإقامة نظام إنذار من الكوارث لسكان الأرض
من قمة المناخ في شرم الشيخ
7 نوفمبر 2022 21:12
كشفت الأمم المتحدة الاثنين خطة تحرك تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار لكي يتمتع كل سكان العالم بحلول خمس سنوات بحماية من كوارث الطقس بواسطة شبكة انذار مبكر. وكان أعلن في مارس هدفا طموحا يتمثل في غضون خمس سنوات بالتمكن من انذار كل شخص في العالم من خطر وشيك مع اقتراب الأمطار الموسمية والأعاصير أو أي ظواهر قصوى أخرى على صعيد الأحوال الجوية التي باتت أكثر تواترا وقوة بسبب احترار الأرض. وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس الذي وضع هذه الخطة "الانذار المبكر ينقذ أرواحا ويوفر مزايا اقتصادية ضخمة. فيكفي الابلاغ بظاهرة خطرة قبل 24 ساعة على حدوثها لخفض الأضرار بنسبة 30 %". إلا أن نصف سكان العالم غير مستعدين كفاية. فأقل من نصف دول العالم الأقل تقدما وثلث الدول الجزرية الصغيرة والنامية تمتلك نظاما للانذار المبكر من مخاطر متعددة على ما جاء في تقرير صدر حديثا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب تخفيف المخاطر في الأمم المتحدة. وقالت الأمم المتحدة الاثنين أنه بغية تحقيق هذا الهدف ثمة حاجة إلى استثمار 3,1 مليارات دولار بين العامين 2023 و2027 و"هو مبلغ ضئيل نظرا إلى المزايا" التي سيوفرها. وجاء في البيان أن اللجنة العالمية حول التكيف على سبيل المثال قدرت انه بانفاق 800 مليون دولار على أنظمة كهذه في الدول النامية ستتجنب هذه البلدان خسائر تراوح بين ثلاثة مليارات و16 مليارا سنويا. وسيكون مبلغ 3,1 مليارات دولار موجها إلى أربعة قطاعات هي معرفة أفضل للمخاطر بوقوع كارثة وإقامة اجهزة مراقبة المخاطر والانذار وتعزيز قدرات التحرك على الأرض ونقل المعلومات حول المخاطر إلى كل الذين يحتاجونها.