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إيطاليا تشيد بدور مصر في الأمن والاستقرار

السيسي يستقبل ميلوني
7 نوفمبر 2022 21:04

أكدت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، اليوم الاثنين، أن مصر تمثل بالنسبة لبلادها والقارة الأوروبية جمعاء دعامة محورية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيسة الوزراء على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
بحسب البيان، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، وتطلعه لأن تمثل زيارة ميلوني إلى مصر قوة دفع جديدة لتطوير تلك العلاقات التي تستند إلى روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.
من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية حرص بلادها المتبادل على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع مصر، بما يفتح الآفاق للبناء ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدة ما تمثله مصر بالنسبة لإيطاليا والقارة الأوروبية جمعاء كدعامة محورية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.
كما تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك مع إيطاليا وفي ملف أمن الطاقة، الذي يعتبر من أهم مسارات الشراكة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال الشراكة مع شركة "إيني" في مجال الغاز الطبيعي، مع إمكانية النظر في تنفيذ الربط الكهربائي مع إيطاليا، وذلك للاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة في مصر للمساهمة في معالجة التحدي القائم في أوروبا ومعظم دول العالم للتعامل مع أزمة الطاقة.
كما تم تبادل الرؤى بشأن تنسيق الجهود بين إيطاليا ومصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، حيث أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بالجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، في حين أكد السيسي استعداد مصر للتعاون مع الأجهزة الإيطالية المعنية، من منطلق التزام مصر الكامل بمكافحة هذه الظاهرة.

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