إيطاليا تستقبل مئات المهاجرين العالقين في البحر

أعلنت منظمة دولية غير حكومية، اليوم الاثنين، أن إيطاليا سمحت لنحو 360 مهاجراً على متن سفينة الإنقاذ «جيو بارنتس» بدخول صقلية. غير أن السلطات الإيطالية لم تسمح سوى للنساء والأطفال والمصابين بالنزول من السفينة التي لا يزال على متنها 214 مهاجراً. كانت السفينة قد أنقذت المهاجرين الذين كانوا في خطر في عرض البحر الأبيض المتوسط. وشددت الحكومة الجديدة، التي تنتمي إلى أقصى اليمين، في روما سياسات الهجرة منذ توليها في أكتوبر الماضي. ولا تريد الحكومة السماح بدخول سوى الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة. ويجب على البقية، بحسب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، العودة إلى المياه الدولية. وتقول إيطاليا إن الدول، التي ترفع السفن علمها، هي المسؤولة عن استقبال المهاجرين. وحثت المفوضية الأوروبية على نقل المهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل، إلى مناطق آمنة. وصل إلى إيطاليا، 76 ألف و700 مهاجر على متن قوارب حتى الآن هذا العام، طبقاً لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية. في الفترة نفسها من العام الماضي، كان الرقم أقل بقليل من 50 ألف و900.