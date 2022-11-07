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إصابات «كورونا» عند أعلى مستوى في الصين منذ 6 أشهر

أخذ عينة من رجل في مركز لفحص كورونا في الصين
7 نوفمبر 2022 19:28

أفادت الصين، اليوم الاثنين، بتسجيل أعلى عدد من إصابات «كوفيد - 19» الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد منذ ستة أشهر.
وقالت السلطات الصحية، إنها ستواصل تطبيق سياسة "صفر كوفيد".
وتتكوّن هذه الاستراتيجية من إغلاق أحياء أو مدن بكاملها بمجرّد ظهور إصابات، وإجراء فحوص واسعة النطاق وعزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم والمسافرين القادمين من الخارج.
وأعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل حوالي 5500 إصابة جديدة، جزء كبير منها في مقاطعة غوانغدونغ الساحلية (جنوب)، والتي تعدّ مركزاً تصنيعياً مهماً.
وفي العاصمة بكين، أعلن تسجيل قرابة 60 إصابة جديدة اليوم، ما أدى إلى إغلاق المدارس في تشاويانغ حيث يقع خصوصاً الحي التجاري والعديد من السفارات.
كما طلبت شركات من موظفيها التحول إلى العمل عن بعد وإجراء فحص "بي سي آر" يومياً لمدة ثلاثة أيام.
رغم ذلك، قالت السلطات البلدية، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، إن "تفشي الوباء" الأخير "تمت السيطرة عليه بشكل فعال عموماً".

 

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