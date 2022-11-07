روسيا تعلّق على أنباء عن خسائر عسكرية في أوكرانيا

قالت وكالة الإعلام الروسية الحكومية إن وزارة الدفاع نفت، اليوم الاثنين، تقارير لمدونين عسكريين روس عن خسائر في أوكرانيا. وتحدثت تقارير المدونين عن تكبد وحدة مشاة بحرية خسائر بشرية شملت مئات الرجال في هجوم بشرق أوكرانيا. وقالت الوكالة إن الوزارة رفضت تأكيدات المدونين بأن اللواء 155 في أسطول المحيط الهادي قد تكبد «خسائر فادحة في الأرواح والمعدات». ونقلت الوكالة عن الوزارة أنه على العكس، ففي غضون عشرة أيام ماضية، تقدمت الوحدة مسافة خمسة كيلومترات في مواقع دفاعية أوكرانية جنوب غرب دونيتسك. ونفت الوزارة بشكل خاص أن قادة اللواء أظهروا عدم كفاءة. وجاء في البيان أنه «بسبب إجراءات قديرة لقادة الوحدة، لم تتجاوز خسائر مشاة البحرية خلال الفترة المحددة واحداً بالمئة من القوة القتالية، مع إصابة سبعة بالمئة من القوة، وعاد عدد كبير منهم بالفعل إلى الخدمة». تشن القوات الأوكرانية، منذ سبتمبر الماضي، هجوماً مضاداً قالت كييف، إنه مكنها من استعادة عشرات القرى والبلدات.