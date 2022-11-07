مؤتمر "كوب 27" يحذّر من "الجحيم" المناخي

حذر المشاركون في مؤتمر المناخ "كوب 27"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية من الجحيم المناخي، داعين إلى إنقاذ الأرض من الظواهر المناخية القاسية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من الاقتراب من نقطة اللاعودة فيما يتعلق بارتفاع درجات حرارة الأرض، قائلا "نتجه نحو الجحيم المناخي". وقال جوتيريش، في كلمة خلال فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ "كوب 27"، إنه يجب تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتضافر الجهود بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة في هذا الشأن. وأضاف أنه ينبغي تغطية النظام المبكر للإبلاغ من أجل التصدي للأضرار المترتبة عن تغير المناخ، مشيرا إلى أن نزاعات عديدة تسببت في آثار سلبية حول العالم. ولفت جوتيريش إلى أنه من غير المقبول وضع قضايا المناخ في آخر الأولويات، مؤكدا أن العمل البشري يجب أن يكون من أجل تحقيق الطموح ووضع الثقة بين الشمال والجنوب، للحد من ارتفاع الحرارة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، مجموعة العشرين إلى العمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. من جانبه، دعا رئيس السنغال ماكي سال، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، إلى إنقاذ الأرض من الظواهر المناخية القاسية. وقال سال، في كلمة اليوم، إن "الكثير قيل عن الحالة المناخية المستعجلة. واليوم، علينا أن نتصرف لإنقاذ الكوكب"، مشيرا إلى أن 11 بلدا في أفريقيا التزمت باتفاق باريس وقامت بزراعة الحزام الأخضر. وأضاف "حتى وإن لم تكن الدول الأفريقية قد ساهمت بأكثر من 4% من غازات الاحتباس الحراري، فإننا ندعم الانتقال للأخضر وبشكل عادل ومنصف، بدلا من قرارات تمس مسيرتنا التنموية، بما في ذلك الوصول إلى الطاقة الكهربائية، المحروم منها 600 مليون أفريقي". وأشار إلى أن الدول الأفريقية تتحمل أعباء التغير المناخ، مطالبا الدول المتقدمة بدعم تدابير التكيف وفقا للتعهدات المتفق عليها. وتحدث عن إطلاق برنامج لتسريع التكيف في أفريقيا في شهر سبتمبر الماضي، موجها الشكر للبلدان الأوروبية، والشركاء لدفع 80 مليون يورو للتكيف، موضحا أن التمويل المتراكم للتكيف حتى 2030، لم يمثل سوى ربع المطلوب لأعمال التكيف. ولفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يمثل فرصة لإحداث تحول تاريخي، وتحقيق الالتزامات، مؤكدا أن أفريقيا عازمة على إحداث التغيير بدلا من التعرض للتأثر، والعمل مع جميع الشركاء لإنقاذ هذا الكوكب الذي يجمع الجميع. كانت أعمال مؤتمر "كوب 27" انطلقت في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، أمس الأحد، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.