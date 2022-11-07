«شرم الشيخ» تدعو إلى إنقاذ الأرض من الظواهر المناخية القاسية
«شرم الشيخ» تدعو إلى إنقاذ الأرض من الظواهر المناخية القاسية
7 نوفمبر 2022 16:59
دعا رئيس السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال اليوم الإثنين إلى إنقاذ الأرض من الظواهر المناخية القاسية.
وقال سال، في كلمة اليوم خلال فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ "كوب 27"، إن "الكثير قيل عن الحالة المناخية المستعجلة واليوم علينا أن نتصرف لإنقاذ الكوكب"، مشيرا إلى أن 11 بلدا في أفريقيا التزمت باتفاق باريس وقامت بزراعة الحزام الأخضر.
وأضاف: "حتى وإن لم تكن الدول الأفريقية قد ساهمت بأكثر من 4% من غازات الاحتباس الحراري، فإننا ندعم الانتقال للأخضر وبشكل عادل ومنصف، بدلا من قرارات تمس مسيرتنا التنموية، بما في ذلك الوصول إلى الطاقة الكهربائية، المحروم منها 600 مليون أفريقي".
وأشار إلى أن الدول الأفريقية تتحمل أعباء التغير المناخ، مطالبا الدول المتقدمة بدعم تدابير التكيف وفقا للتعهدات المتفق عليها.
وتحدث عن إطلاق برنامج لتسريع التكيف في أفريقيا في شهر سبتمبر الماضي، موجها الشكر للبلدان الأوروبية، والشركاء لدفع 80 مليون يورو للتكيف، موضحا أن التمويل المتراكم للتكيف حتى 2030، لم يمثل سوى ربع المطلوب لأعمال التكيف.
ولفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يمثل فرصة لإحداث تحول تاريخي، وتحقيق الالتزامات، مؤكدا أن أفريقيا عازمة على إحداث التغيير بدلا من التعرض للتأثر، والعمل مع جميع الشركاءلإنقاذ هذا الكوكب الذي يجمع الجميع.
وكانت أعمال مؤتمر "كوب 27 " انطلقت بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، أمس الأحد، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.