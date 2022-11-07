الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«شرم الشيخ» تدعو إلى إنقاذ الأرض من الظواهر المناخية القاسية

«شرم الشيخ» تدعو إلى إنقاذ الأرض من الظواهر المناخية القاسية
7 نوفمبر 2022 16:59

دعا رئيس السنغال رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال اليوم الإثنين إلى إنقاذ الأرض من الظواهر المناخية القاسية.

وقال سال، في كلمة اليوم خلال فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ "كوب 27"، إن "الكثير قيل عن الحالة المناخية المستعجلة واليوم علينا أن نتصرف لإنقاذ الكوكب"، مشيرا إلى أن 11 بلدا في أفريقيا التزمت باتفاق باريس وقامت بزراعة الحزام الأخضر.

وأضاف: "حتى وإن لم تكن الدول الأفريقية قد ساهمت بأكثر من 4% من غازات الاحتباس الحراري، فإننا ندعم الانتقال للأخضر وبشكل عادل ومنصف، بدلا من قرارات تمس مسيرتنا التنموية، بما في ذلك الوصول إلى الطاقة الكهربائية، المحروم منها 600 مليون أفريقي".

وأشار إلى أن الدول الأفريقية تتحمل أعباء التغير المناخ، مطالبا الدول المتقدمة بدعم تدابير التكيف وفقا للتعهدات المتفق عليها.

وتحدث عن إطلاق برنامج لتسريع التكيف في أفريقيا في شهر سبتمبر الماضي، موجها الشكر للبلدان الأوروبية، والشركاء لدفع 80 مليون يورو للتكيف، موضحا أن التمويل المتراكم للتكيف حتى 2030، لم يمثل سوى ربع المطلوب لأعمال التكيف.

ولفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يمثل فرصة لإحداث تحول تاريخي، وتحقيق الالتزامات، مؤكدا أن أفريقيا عازمة على إحداث التغيير بدلا من التعرض للتأثر، والعمل مع جميع الشركاءلإنقاذ هذا الكوكب الذي يجمع الجميع.

وكانت أعمال مؤتمر "كوب 27 " انطلقت بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، أمس الأحد، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

 

أخبار ذات صلة
السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ
أحمد حلمي يعود للمسرح بموسم الرياض
المصدر: وكالات
مصر
المناخ
شرم الشيخ
آخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في قمة شرم الشيخ
عربي ودولي
السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ
اليوم 14:04
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
عربي ودولي
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
اليوم 14:00
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
الرياضي
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
اليوم 14:00
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
دنيا
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
اليوم 13:38
منصور بن زايد
الإمارات
برعاية منصور بن زايد..الكونجرس العالمي للإعلام ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة دولية واسعة
اليوم 13:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©