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الكرملين ينفي وجود مفاوضات بين واشنطن وموسكو

ديمتري بيسكوف
7 نوفمبر 2022 16:27

نفى الكرملين، اليوم الاثنين، أنباء صحفية غربية عن وجود مفاوضات سرية أو غير مباشرة بين واشنطن وموسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن "الأنباء والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود مفاوضات بين مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف هي كاذبة"، وفق تقريرنشره موقع «سكاي نيوز».

وأضاف بيسكوف قائلا "ليس لدينا ما نقوله بشأن هذا المنشور.. الصحف الأنجلو ساكسونية تنشر الكثير من الكذب، لذلك هنا تحتاج إلى الاتصال إما بالصحيفة أو بالبيت الأبيض".

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت، اليوم الاثنين، أن جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن سوليفان أجرى محادثات "لم يتم الكشف عنها" مع كبار المسؤولين الروس على أمل الحد من مخاطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وحلفاء قولهم إن سوليفان أجرى محادثات سرية في الأشهر الأخيرة مع نظيره نيكولاي باتروشيف ويوري أوشاكوف.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير.

 

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المصدر: وكالات
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