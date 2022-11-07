مقتل وإصابة العشرات في حادث سير بغينيا

لقي 24 شخصاً على الأقل، معظمهم طلاب جامعات أو مدارس، حتفهم في غرب غينيا عندما اصطدمت حافلة بشاحنة الأحد، وفقاً لحصيلة جديدة. وكانت حصيلة سابقة أشارت الى مقتل 21 شخصاً في هذا الحادث.
والحافلة كانت متوجّهة من العاصمة كوناكري إلى فاراناه في جنوب غرب البلاد. ووقع الحادث قرب كينديا، رابع أكبر مدينة في غينيا والتي تقع على بعد نحو 130 كلم شرق كوناكري. وكان المسؤول المحلي كابينيه كاكي قال في وقت سابق إن "أغلب الضحايا طلاب مدارس وجامعات".
وذكر كاكيه أن الحافلة اصطدمت بالشاحنة لدى محاولتها تجاوز حافلة أخرى.
وكثيرا ما تشهد غينيا حوادث سير بسبب الطرق الرديئة وحال المركبات أو التهور. ولقي 15 شخصا حتفهم في حادث تعرّضت له حافلة صغيرة في سبتمبر.