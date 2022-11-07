الدفاع السعودية: سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الإثنين سقوط طائرة مقاتلة من نوع (ف -15 إس) بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح العميد المالكي عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين، بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.