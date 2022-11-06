المبعوث الأممي يدعو القادة الليبيين لحوار وطني

حسن الورفلي (بنغازي القاهرة)

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، القادة الليبيين كافة، إلى ضرورة الاستعداد للانخراط في حوار وطني والخروج بموقف واحد على كل المستويات، مشدداً على أهمية وضع نهاية للمرحلة الانتقالية القائمة من خلال إجراء الانتخابات التي تعد مطلباً لجميع الليبيين.

وأكد باتيلي الذي شارك في إطلاق عملية افتراضية لمحاكاة انتخابية في العاصمة طرابلس، أن ليبيا ما زالت في مرحلة انتقالية منذ 10 سنوات، مشيرا إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، مضيفاً «كل القادة الذين التقاهم من الغرب والشرق، أعربوا عن رغبتهم في المضيّ بإجراء الانتخابات، وهذه هي تطلعات الشعب الليبي».

وكشف المبعوث الأممي لدى ليبيا عن زيارة مرتقبة له إلى مدن الجنوب الليبي للاستماع إلى كافة الرؤى المطروحة للحل، مؤكداً أنّ الشعب الليبي بصورة عامة يريد انتخابات حرّة ونزيهة، كما أنه يريد اختيار قادة يهتمّون باحتياجاته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.

يأتي ذلك في ظل تردد أنباء حول نية البعثة الأممية لدى ليبيا في تنظيم ملتقى جديد للحوار الوطني لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن وفق جدول زمني محدد.

في طرابلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد كريم خان - بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي - أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية له، مشيراً إلى أن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية نهاية أكتوبر الماضي زيارة مرتقبة لمدعيها العام إلى ليبيا من دون أن تحدد موعداً دقيقاً لها، موضحة أن الزيارة ستأتي لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضمان المساءلة كأحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية المحكمة.

في السياق ذاته، أجرى المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية مشاورات مع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، معرباً عن تقديره ودعمه للبعثة الأممية التي تعمل في ليبيا.