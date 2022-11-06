أميركا تحث أوكرانيا على الانفتاح على المحادثات مع روسيا

واشنطن (وكالات)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة تشجع أوكرانيا سراً على التلميح بالانفتاح على التفاوض مع روسيا، بعد أن قالت وزارة الخارجية الأميركية إن موسكو تصعد الحرب وليست راغبة بجدية في المشاركة في محادثات سلام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكر أسماءها القول إن طلب المسؤولين الأميركيين لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنما محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى.

وأضافت أن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني إجراء محادثات مع نظيره الروسي تسبب في قلق في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، حيث تشعر تلك المناطق بأكبر تبعات للحرب على تكلفة الغذاء والوقود.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تذكر اسمه قوله: «الإرهاق من تبعات الملف الأوكراني حقيقة واقعة بالنسبة لبعض شركائنا».

ووقع زيلينسكي مرسوما في الرابع من أكتوبر يعلن فيه أن آفاق أي محادثات أوكرانية مع بوتين «منعدمة» لكنه ترك الباب مفتوحاً لإجراء محادثات مع روسيا.

ولم يعلق مجلس الأمن القومي الأميركي بعد على مدى دقة تقرير واشنطن بوست.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: «قلنا من قبل وسنقولها مرة أخرى: الأفعال أبلغ من الأقوال. إذا كانت روسيا مستعدة للتفاوض فعليها أن توقف قنابلها وصواريخها وتسحب قواتها من أوكرانيا».

وأشار المتحدث أيضاً إلى تصريحات زيلينسكي يوم الجمعة والتي قال فيها: «نحن مستعدون للسلام، لسلام عادل ومنصف وقد عبرنا عن ذلك مرارا».

وأعلنت الولايات المتحدة مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا قيمتها 400 مليون دولار مما رفع القيمة الإجمالية للمساعدات العسكرية الأميركية لكييف إلى أكثر من 18.2 مليار دولار منذ بدء الأزمة.

ميدانياً، أعلنت سلطات الإقليم الموالية لموسكو في منطقة خيرسون، أمس، أن المدينة من دون كهرباء وماء، بعد غارة أوكرانية أصابت خطوط جهد عال.

وكتبت السلطات المعيّنة من موسكو على «تلجرام» «نتيجة هجوم نظمه الجانب الأوكراني، تضررت 3 أبراج إسمنتية تحمل خطوط جهد عال على محور بيريسلاف- كاخوفكا».

وأضافت «حالياً، لا توجد كهرباء ولا ماء في المدينة وفي بعض أحياء المنطقة».

وقال ممثل أجهزة الطوارئ في خيرسون: إن «أكثر من 10 بلدات في المنطقة من دون كهرباء»، بحسب ما نقلته عنه وكالات أنباء روسية.

وتم إرسال فنيي كهرباء إلى موقع القصف لإصلاح البنية التحتية حسب مصادر روسية، وأكدت أنه «ستتم إعادة الكهرباء والماء في جميع أنحاء منطقة خيرسون في المستقبل القريب جدا».

في السياق أفادت وكالات أنباء روسية أمس نقلاً عن خدمات الطوارئ بأن سد نوفا كاخوفكا الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا أصيب بأضرار جراء قصف القوات الأوكرانية له. ونقلت الوكالة أن صاروخاً أطلقه نظام صواريخ هيمارس الأميركي الصنع أصاب السد وألحق أضراراً به.

بدوره نفى فولوديمير زيلينسكي القيام باستهداف السد متهماً القوات الروسية بالتخطيط لنسفه للتسبب بفيضان مدمر.