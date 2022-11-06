الإثنين 7 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إنزال 144 مهاجراً في ميناء إيطالي

إنزال 144 مهاجراً في ميناء إيطالي
7 نوفمبر 2022 02:56

روما (وكالات) 

أخبار ذات صلة
دبلوماسيون: التبادل الثقافي جسر للتواصل بين الشعوب
إيطاليا تسمح للقُصر والمرضى بمغادرة «سفينة المهاجرين»

 نزل 144 مهاجراً من أصل 179 كانوا على متن سفينة «هيومانيتي 1»، وهي سفينة بحث وإنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية، ترفع علم ألمانيا، في ميناء كاتانيا الإيطالي، بعدما سمحت السلطات برسوها عند الرصيف الشرقي للميناء الليلة قبل الماضية.
وسمحت إيطاليا الأحد، بإنزال القاصرين والمرضى لكنها رفضت السماح لـ 35 رجلاً من البالغين بمغادرة السفينة، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية. وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في وقت سابق إن الذين لا يستوفون الشروط سيتعين عليهم مغادرة المياه الإقليمية في وقت ناشدت 3 سفن إنقاذ أخرى روما السماح لها بالرسو في ميناء آمن. وتحمل السفن أوشن فايكينغ وجيو بارنتس ورايز أبوف ما مجموعه 900 مهاجر. وأول من تم إنزالهم، 3 قاصرات وطفل، من السفينة هيومانيتي وان في ميناء كاتانيا في ساعة مبكرة الأحد، وتلاهم 3 قاصرين ذكور، على ما ذكرت المسؤولة الإعلامية لدى منظمة «إس أو إس هيومانيتي». ثمّ سُمح للبالغين الذكور ممن يحملون مستندات طبية، بالنزول من السفينة. وكانت السلطات الإيطالية قد طلبت من هيومانيتي وان التوجه إلى الميناء في صقلية، دون أن تضمن لها ميناء آمنا.

إيطاليا
المهاجرين
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
الإمارات تعلن عن اختيارية الكمامة والسجادة الشخصية
6 نوفمبر 2022
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
الإمارات
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
6 نوفمبر 2022
عبدالله بن زايد في حديث مع فؤاد حسين
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي واليونان والعراق والأردن
اليوم 02:59
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
الإمارات
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
اليوم 02:59
جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في شرم الشيخ (من المصدر)
الإمارات
قمة «شرم الشيخ» عهد جديد لمواجهة التغير المناخي
اليوم 02:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©