إنزال 144 مهاجراً في ميناء إيطالي

روما (وكالات)

نزل 144 مهاجراً من أصل 179 كانوا على متن سفينة «هيومانيتي 1»، وهي سفينة بحث وإنقاذ تابعة لمنظمة غير حكومية، ترفع علم ألمانيا، في ميناء كاتانيا الإيطالي، بعدما سمحت السلطات برسوها عند الرصيف الشرقي للميناء الليلة قبل الماضية.

وسمحت إيطاليا الأحد، بإنزال القاصرين والمرضى لكنها رفضت السماح لـ 35 رجلاً من البالغين بمغادرة السفينة، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية. وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في وقت سابق إن الذين لا يستوفون الشروط سيتعين عليهم مغادرة المياه الإقليمية في وقت ناشدت 3 سفن إنقاذ أخرى روما السماح لها بالرسو في ميناء آمن. وتحمل السفن أوشن فايكينغ وجيو بارنتس ورايز أبوف ما مجموعه 900 مهاجر. وأول من تم إنزالهم، 3 قاصرات وطفل، من السفينة هيومانيتي وان في ميناء كاتانيا في ساعة مبكرة الأحد، وتلاهم 3 قاصرين ذكور، على ما ذكرت المسؤولة الإعلامية لدى منظمة «إس أو إس هيومانيتي». ثمّ سُمح للبالغين الذكور ممن يحملون مستندات طبية، بالنزول من السفينة. وكانت السلطات الإيطالية قد طلبت من هيومانيتي وان التوجه إلى الميناء في صقلية، دون أن تضمن لها ميناء آمنا.