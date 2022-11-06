لابيد يعتزم تشكيل معارضة قوية لحكومة نتنياهو

تل أبيب (وكالات)



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد أنه سيشكل معارضة قوية للمعسكر

اليميني الذي ينتمي إليه بنيامين نتنياهو الفائز في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.

وحصل معسكر نتنياهو على أغلبية تبلغ 64 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعداً في الانتخابات التي أجريت في أول نوفمبر الجاري.

وأكد لابيد في القدس أمس، خلال مراسم تكريم الرئيس الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين الذي تعرض للاغتيال في نوفمبر 1995.

وقال لابيد (58 عاماً): «سنظل نكافح حتى نعود مجدداً إلى الحكومة».

وجاء حزب لابيد «هناك مستقبل» في المركز الثاني بعد حزب الليكود المحافظ الذي يتزعمه نتنياهو.

وكان نتنياهو أجرى أمس محادثات غير رسمية مع شركاء محتملين في الائتلاف الحاكم، من بينهم تحالف اليمين المتشدد الذي جاء في المركز الثالث لأول مرة في تاريخ إسرائيل. وكان لابيد قد أقر بالهزيمة أمام رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في انتخابات برلمانية جرت الأسبوع الماضي. وقال بيان، إن لابيد هنأ نتنياهو وأصدر تعليمات لمكتبه للإعداد لانتقال منظم للسلطة.

وأدلى لابيد، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المؤقت خلال الأشهر الأربعة الماضية، بهذا الإعلان بعد فرز شبه نهائي للأصوات أظهر حصول نتنياهو على أغلبية برلمانية.