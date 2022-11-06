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4 جرحى بانفجار منجم في تركيا

4 جرحى بانفجار منجم في تركيا
7 نوفمبر 2022 02:56

إسطنبول (وكالات) 

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أصيب 4 من عمال المناجم، اثنان منهم في حالة خطرة، بانفجار منجم في مقاطعة زونغولداك (شمال غرب)، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، أمس، بعد ثلاثة أسابيع على مقتل 42 عاملاً بانفجار غاز مناجم على مسافة 50 كيلومتراً من هذا الموقع.
وأفادت وكالة الأنباء التركية (دي إتش إيه) أن هذا الانفجار الجديد وقع ليل  أمس الأول في منجم خاص في منطقة كليملي لسبب غير معروف حتى الآن.
ونقل المصابان بحالة خطرة إثر تعرضهما لحروق بالغة، إلى مستشفى في العاصمة التركية أنقرة، وفق الوكالة.
ودعا أعضاء من المعارضة التركية إلى اتخاذ تدابير طارئة، مذكّرين بأن 42 عامل منجم لقوا حتفهم بعد انفجار في 14 أكتوبر في منجم فحم في أماسرا، في ولاية بارتين المجاورة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن هذه الحوادث «قضاء وقدر».
وأعلنت السلطات التركية في أواخر أكتوبر أنها أوقفت 25 شخصاً، من بينهم مدير منجم أماسرا التابع للدولة.

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