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حريق كبير في بغداد يثير «الذعر»

حريق كبير في بغداد يثير «الذعر»
7 نوفمبر 2022 00:09

أصيب مدير عام الدفاع المدني في العراق، كاظم بوهان، وآخرون، الأحد، جراء انهيار بناية تجارية "محترقة" في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني إن «البناية التجارية التي تشهد حريقا اندلع فيها صباح اليوم بمنطقة الوزيرية في بغداد، انهارت لدى قيام فرق الدفاع المدني بإخماده».

وأضافت المديرية، أن «فرق الإطفاء ما تزال متواصلة في جهودها للسيطرة على الحريق».

ووجه وزير الداخلية العراقي باستنفار الجهود للسيطرة على الحريق.  

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