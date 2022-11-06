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ماكرون يهنّئ نتنياهو على فوزه في الانتخابات

ماكرون يهنّئ نتنياهو على فوزه في الانتخابات
6 نوفمبر 2022 23:49

هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد بنيامين نتنياهو على الفوز الذي حققه في الانتخابات الأخيرة وضمن من خلاله عودته إلى منصب رئيس الوزراء.

وكتب ماكرون على «تويتر»: «اتصلت للتو ببنيامين نتنياهو لأهنئه على فوزه في الانتخابات. نتشارك الرغبة ذاتها في تعزيز العلاقات المتينة أساساً بين إسرائيل وفرنسا».

وحصل حزب نتانياهو «الليكود» على 32 مقعداً.

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