«كوارث المناخ» على طاولة قمة «شرم الشيخ»

تشير «الخسائر والأضرار» التي أدرجت رسميّاً الأحد على جدول أعمال مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ إلى التداعيات التي لا مفر لها للتغيّر المناخي التي تقدّر من الآن بعشرات مليارات الدولارات ويتوقّع أن تصل إلى مبالغ خيالية. وكان هذا الاعتراف منذ سنوات مطلباً أساسياً لأكثر الدول عرضة لتداعيات التغيّر المناخي والتي عادة ما تكون مسؤوليتها محدودة جداً على صعيد انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار. ويركّز اتفاق باريس المبرم في عام 2015 والذي يشكل الوثيقة الرئيسية لمكافحة الاحترار المناخي، على عنصرين رئيسيين هما «تخفيف» أو تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة و«تكيّف» الدول مع الآثار المادية والاجتماعية المتوقّعة، مثل ارتفاع مستوى البحار أو تغيّر المنظومات الزراعية على سبيل المثال. إلا أنه يشير في المادة الثامنة إلى «ضرورة تجنّب الخسائر والأضرار المرتبطة بالتأثير الضارّ للتغيّرات المناخية (...) وخفضها إلى الحد الأدنى ومعالجتها». إلا أنه كان يحيل خصوصاً إلى ما يعرف بـ(آلية وارسو) التي استحدثت عام 2013 خلال (كوب19) في بولندا «لدعم اعتماد مقاربات لمواجهة الخسائر والأضرار».
- مبالغ هائلة
لكن منذ ذلك الحين، استمرّ عددها وحجمها في الارتفاع كما تظهر الكوارث المتكرّرة في 2022 عبر العالم، من فيضانات وحرائق هائلة وموجات قيظ وجفاف.
وبلغت التكلفة من الآن مستويات مرتفعة جداً. تفيد الأمم المتحدة أن الفيضانات الأخيرة التي غمرت ثلث باكستان وأثّرت على 33 مليون شخص، تسبّبت بأضرار وخسائر اقتصادية تزيد على 30 مليار دولار.
وقدّرت دراسة حديثة أعدّتها مجموعة «في20» التي تضم 58 بلداً «ضعيفاً» أمام تداعيات التغيّر المناخي، كلفة الكوارث المناخية على اقتصاداتها بـ525 مليار دولار منذ 20 عاماً.
ومع تواتر الكوارث والاحترار الآخذ في الارتفاع، يتوقّع أن ترتفع بشكل كبير تكلفة الأضرار التي يعجز التكيّف عن لجمها.