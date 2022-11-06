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االبابا يوجه نداء عاجلاً للسياسيين اللبنانيين
االبابا يوجه نداء عاجلاً للسياسيين اللبنانيين
6 نوفمبر 2022 21:51
دعا البابا فرنسيس السياسيين اللبنانيين الأحد إلى «تنحية مصالحهم الشخصية»، والتوصل إلى اتفاق لملء فراغ السلطة في بلد يعيش أزمة وحيث لا يوجد رئيس حالياً.
وقال البابا في مؤتمر صحافي، خلال عودته من رحلته إلى البحرين: «أدعو السياسيين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية، والالتفات إلى البلد والتوصل إلى اتفاق».
وقال البابا في مؤتمر صحافي على متن الطائرة التي أعادته من البحرين "أستغل (هذه اللحظة) لمناشدة السياسيين اللبنانيين: عليكم تنحية مصالحكم الشخصية والالتفات إلى البلد والتوصّل إلى اتفاق".
وأضاف "لا أريد أن أقول (أنقذوا) لبنان، لأننا لسنا منقذين. ولكن أرجوكم: ادعموا لبنان، ساعدوه كي يخرج من هذا الوضع السيء. دعوا لبنان يستعيد عظمته"، مشيراً إلى أنّ هناك "سبُلاً" لذلك.
وأصبح لبنان من دون رئيس بعد انتهاء ولاية ميشال عون في بداية الأسبوع من دون اختيار خلف له، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه البلد من أزمة اقتصادية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
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المصدر: وكالات
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