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بالصور.. تفاصيل سقوط طائرة ركاب في تنزانيا

من موقع الحادثة
6 نوفمبر 2022 19:58

قال رئيس وزراء تنزانيا إن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا حتفهم بعد سقوط طائرة تابعة لشركة برسيشن إير في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار بمدينة بوكوبا المطلة على البحيرة.

وأضاف قاسم ماجاليوا لصحفيين في بوكوبا "كل التنزانيين يشاطرونكم الأحزان لرحيل هؤلاء الأشخاص... الذين فقدوا أرواحهم".

 

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