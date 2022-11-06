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مشروع قانون «خدمة العلم» يثير جدلاً في العراق

عناصر من الجيش العراقي (أرشيفية)
6 نوفمبر 2022 19:37

أرجأ البرلمان العراقي في جلسة الأحد القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاماً، ويثير احتمال إعادتها جدلاً في العراق.

وطُرح نصّ القانون أول مرة في عام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة. لكن مذاك أصبح للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني. وليس واضحاً بعد ما إذا كان مشروع قانون «خدمة العلم» سوف يحظى بتأييد غالبية النواب.

وأرجأ البرلمان في جلسته الأحد القراءة الأولى لمشروع القانون حتى الثلاثاء المقبل، موعد جلسته الجديدة، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وبدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق في عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في عام 2003.

 

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