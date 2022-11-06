ترامب «يضخ طاقة» قبيل انتخابات الثلاثاء

تجمع الآلاف من مناصري دونالد ترامب السبت في بنسيلفانيا لرص الصفوف مع «رئيسهم» ودعم «موجة حمراء ضخمة» جمهورية في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. ويشكل استحقاق الثلاثاء «رافعة» لترشح محتمل للملياردير لانتخابات 2024، وفق ما أكدت ديكسي شابيل (49 عاماً) العاملة في حضانة، أثناء مغادرتها التجمع برفقة ابنتها وأختها ووالديها. وأضافت المرأة التي جاءت من فيرجينيا على بعد 4 ساعات في السيارة لتستمع إلى الرئيس السابق أنه «يضخ طاقة في هذه الحملة». وتابعت «نحتاج إلى أشخاص سيُنتخبون لمتابعة المسيرة نحو 2024». وكانت من بين قلائل لم يرتدوا قبعة حمراء أو قميصاً مطبوعاً بل ارتدت سترة سوداء أثناء مشاركتها مع الحشد الكبير القادم لتشجيع دونالد ترامب، قائد الحملة الجمهورية في انتخابات التجديد النصفي والذي يأمل مناصروه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وذكر ترامب هذا ترشيحه قائلاً «بعد وقت قصير جدًا جداً، ستكونون سعداء جداً جداً» ما أشعل الجمهور فوقف بفارغ الصبر. وأكد ترامب أنه يرغب في تأجيل الإعلان عن ترشحه «للحفاظ على الاهتمام» بالمرشحين الجمهوريين. وقال من على مدرج مطار في لاتروب بالقرب من بيتسبرغ «إذا كنتم تريدون إنهاء دمار بلدنا وإنقاذ الحلم الأميركي، فعليكم أن تصوتوا للجمهوريين هذا الثلاثاء لإحداث موجة حمراء ضخمة».