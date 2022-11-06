الإثنين 7 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الديموقراطيون بفيلادلفيا يخشون انتكاسة في الانتخابات

الديموقراطيون بفيلادلفيا يخشون انتكاسة في الانتخابات
6 نوفمبر 2022 17:59

تخشى جاكلين سميث على غرار آلاف من مؤيدي الحزب الديمقراطي انتكاسة مؤلمة في حال فوز الجمهوريين، وقالت خلال تجمّع كبير السبت في فيلادلفيا قبل ثلاثة أيام من انتخابات التجديد النصفي: «حقوقي كامرأة على المحك».

ورأت أنه «من المرعب معرفة أنه بناء على نتائج انتخابات الثلاثاء لن أتمتع بحق الاختيار إذا أصبحت حاملاً».

وارتدت سميث سترة «فيليز» فريق البيسبول المحلي ونظارات شمسية وجاءت إلى التجمع المنعقد في نهاية الحملة الانتخابية لتستمع إلى الرئيس جو بايدن، وخصوصاً إلى الرئيس السابق باراك أوباما الشخصية الملهمة للديموقراطيين.

وحذرت من أن «هذه الانتخابات يمكن أن تغيّر كل شيء». وتدور المعركة الانتخابية الرئيسية في فيلادلفيا مهد الديمقراطية الأميركية منذ القرن الثامن عشر وفي جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا، على مقعد في مجلس الشيوخ، سيمُنح الجمهوريون الأغلبية في حال فوز محمد أوز نجم التلفزيون المدعوم من دونالد ترامب.

ويعلق الديموقراطيون آمالهم على نائب حاكم ولاية بنسلفانيا جون فيترمان البالغ طوله أكثر من مترين وذو الميول التقدمية والمظهر المسترخي، إذ يعتمد ارتداء السراويل القصيرة وسترات مع قبعة، وكان عمدة مدينة صغيرة تضررت بشدة من تراجع النشاط الصناعي.

وبعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تفوّق فيترمان لفترة طويلة، تقلص الفارق لصالح المرشح الجمهوري. وأظهر جون فيترمان الذي أصيب بسكتة دماغية في مايو بعض الصعوبة في إيجاد كلماته خلال المناظرة التلفزيونية مع منافسه.

أخبار ذات صلة
أميركا تحث أوكرانيا على الانفتاح على المحادثات مع روسيا
ترامب «يضخ طاقة» قبيل انتخابات الثلاثاء
المصدر: وكالات
انتخابات
أميركا
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
الإمارات تعلن عن اختيارية الكمامة والسجادة الشخصية
6 نوفمبر 2022
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
الإمارات
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
6 نوفمبر 2022
عبدالله بن زايد في حديث مع فؤاد حسين
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي واليونان والعراق والأردن
اليوم 02:59
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
الإمارات
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
اليوم 02:59
جانب من الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ في شرم الشيخ (من المصدر)
الإمارات
قمة «شرم الشيخ» عهد جديد لمواجهة التغير المناخي
اليوم 02:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©