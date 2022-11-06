الديموقراطيون بفيلادلفيا يخشون انتكاسة في الانتخابات
الديموقراطيون بفيلادلفيا يخشون انتكاسة في الانتخابات
6 نوفمبر 2022 17:59
تخشى جاكلين سميث على غرار آلاف من مؤيدي الحزب الديمقراطي انتكاسة مؤلمة في حال فوز الجمهوريين، وقالت خلال تجمّع كبير السبت في فيلادلفيا قبل ثلاثة أيام من انتخابات التجديد النصفي: «حقوقي كامرأة على المحك».
ورأت أنه «من المرعب معرفة أنه بناء على نتائج انتخابات الثلاثاء لن أتمتع بحق الاختيار إذا أصبحت حاملاً».
وارتدت سميث سترة «فيليز» فريق البيسبول المحلي ونظارات شمسية وجاءت إلى التجمع المنعقد في نهاية الحملة الانتخابية لتستمع إلى الرئيس جو بايدن، وخصوصاً إلى الرئيس السابق باراك أوباما الشخصية الملهمة للديموقراطيين.
وحذرت من أن «هذه الانتخابات يمكن أن تغيّر كل شيء». وتدور المعركة الانتخابية الرئيسية في فيلادلفيا مهد الديمقراطية الأميركية منذ القرن الثامن عشر وفي جميع أنحاء ولاية بنسلفانيا، على مقعد في مجلس الشيوخ، سيمُنح الجمهوريون الأغلبية في حال فوز محمد أوز نجم التلفزيون المدعوم من دونالد ترامب.
ويعلق الديموقراطيون آمالهم على نائب حاكم ولاية بنسلفانيا جون فيترمان البالغ طوله أكثر من مترين وذو الميول التقدمية والمظهر المسترخي، إذ يعتمد ارتداء السراويل القصيرة وسترات مع قبعة، وكان عمدة مدينة صغيرة تضررت بشدة من تراجع النشاط الصناعي.
وبعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تفوّق فيترمان لفترة طويلة، تقلص الفارق لصالح المرشح الجمهوري. وأظهر جون فيترمان الذي أصيب بسكتة دماغية في مايو بعض الصعوبة في إيجاد كلماته خلال المناظرة التلفزيونية مع منافسه.