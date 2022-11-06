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إيطاليا تسمح للقُصر والمرضى بمغادرة «سفينة المهاجرين»

أرشيفية
6 نوفمبر 2022 17:41

قالت منظمة غير حكومية تدير سفينة ترفع علم ألمانيا في ميناء كاتانيا بصقلية، إن السلطات الإيطالية سمحت اليوم الأحد للقُصر والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة بمغادرة السفينة.

وتنتظر عدة سفن تحمل ما يقرب من ألف مهاجر في البحر قبالة سواحل إيطاليا لأكثر من أسبوع تصريحاً بالرسو من الحكومة اليمينية في البلاد التي تولت السلطة الشهر الماضي.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، إن السفينة (هيومانيتي 1) التي ترفع علم ألمانيا وعلى متنها 179 شخصاً سيُسمح لها بالإفراج عن القُصر وأولئك الذين يعانون مشاكل صحية، مضيفاً أن السفينة وبقية من كانوا على متنها سيتم إبعادهم بعد ذلك عن المياه الإقليمية.

وقالت منظمة (هيومانيتي) الألمانية غير الحكومية، إن الأمر بالمغادرة سيعد انتهاكاً للقانون الدولي وإنه من غير الواضح ما إذا كانت السفينة ستُجبر على المغادرة.

وتابعت المنظمة «الأمر بمغادرة ميناء كاتانيا مع بقاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن السفينة سيشكل انتكاسة قانونية».

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